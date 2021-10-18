Программа Горэлектротранса на форуме SmartTRANSPORT 18-20 октября

18 октября 2021

Действующий макет беспилотного трамвая, интерактивное окно-экран, «тайна темной комнаты», а также «Биржа труда», круглые столы, соглашения о сотрудничестве и викторины с призами. 18 октября Горэлектротранс начинает работу на V Международном инновационного форуме пассажирского транспорта SmartTRANSPORT и приглашает гостей «Экспофорума» посетить стенд ГЭТ. 
 

Программа Горэлектротранса

 

Петербургский Горэлектротранс традиционно выступает в качестве участника и соорганизатора форума пассажирского транспорта SmartTRANSPORT.  В дни работы форума 18-20 октября на стене Горэлектротранса можно будет познакомиться с технологиями будущего, перспективными для внедрения на предприятии.

 

Во вторник, 19 октября, Горэлектротранс подпишет ряд соглашений о сотрудничестве с производителями подвижного состава и оборудования, а также учебными заведениями. Среди них - Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого.

 

В среду, 20 октября, на стенде ГЭТ будет открыта «Биржа труда» для желающих работать в транспортной отрасли. Таким образом, третий день форума ГЭТ посвятит теме высокой востребованности и перспективных профессий отрасли.

 

Подробнее ознакомиться с деловой и развлекательной программами Горэлектротранса на форуме SmartTRANSPORT можно в разделе Аносов предстоящих событий.

 

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