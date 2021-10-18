ЛюдиТрудаГЭТ. Александр Сорокин. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«В профессию пришёл в 92-м году. Транспорт нравится, поэтому решил посвятить себя этому. С детства тянуло к технике, что-то своими руками делать. Маленьким у кабины водителя стоял. Работа нравится: разные люди, разные смены, окружающая обстановка. Особенно радует 1-е сентября, когда все красивые идут в школу. В новогодние праздники город просыпается поздно, пассажиров мало. А 1-го сентября интереснее всего. Особенно смотреть на детей, которые первый раз в школу идут. Из-за букетов их не видно просто. Бантики, цветочки».



«Подвижной состав стал более современный. Начнём с того, что сейчас все троллейбусы с электронным оснащением, в отличие от предыдущих, у которых ничего и близко не было такого. Всё было практически механическое. Это самое основное отличие. Ну, и плюс ко всему эстетический внешний вид, конечно. Для меня троллейбус, скажем так, член семьи! Вкладываешь душу и душой отдаётся. Раньше работа даже снилась по ночам: какие-то непонятные интересные маршруты, которых априори не существует. Не знаю, с чем эти фантазии связаны, может, с желанием развития системы троллейбуса… В год 85-летия троллейбуса желаю предприятию и своим коллегам процветания, достойной зарплаты, а в первую очередь – здоровья всем! А пассажирам – весёлых улыбок в салоне! И поменьше ожидания на остановке».

Александр Сорокин,

водитель Троллейбусного парка № 6

Следить за историями современных тружеников в социальных сетях можно по хэштегу #ЛюдиТрудаГЭТ

ВКонтакте | Facebook | Twitter | Telegram | Я.Дзен | Одноклассники | Instagram