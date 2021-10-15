Горэлектротранс и университет ГПС МЧС России проводят учения под Вантовым мостом

15 октября Горэлектротранс и Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России проводят совместные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий на транспорте. Эта работа ведется в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между организациями в декабре 2020 года.

Учения проходят на базе НИИ перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. В апреле 2021 года в рамках соглашения между университетом и ГЭТ здесь была обустроена площадка для учебно-тренировочного полигона. Его эксплуатация предусматривает обучение мерам пожарной безопасности как курсантов и сотрудников МЧС, так и работников Горэлектротранса - с целью подготовки к правильным действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на транспорте.

В пятничных учениях задействованы два троллейбуса. По легенде, произошло ДТП с участием подвижного состава Горэлектротранса и легкового автомобиля с последующим возгоранием. Таким образом, на полигоне прорабатываются вопросы тушения пожара и деблокировки пострадавших после ДТП.

Напомним, что подобные учения с участием троллейбусного транспорта впервые прошли на учебно-тренировочном полигоне в мае 2021 года. Тогда на них присутствовали лично директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России Богдан Гавкалюк, а также руководители и главные инженеры трамвайных и троллейбусных парков.

Фото, видео: Сергей Китаев

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