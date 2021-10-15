#ЛюдиТрудаГЭТ. Ян Худенко. К 85-летию троллейбуса

17 октября 2021

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса: 
 

«Я здесь работаю с 2018 года: слесарем, мастером, сейчас временно начальником смены. Мне нравится с троллейбусами возиться, особенно если новый подвижной состав: всегда что-то новенькое узнаёшь. Сложно? Мне не 60 лет! Загуглил - и всё, и в бой! Наоборот, даже интереснее, как всё устроено: схемы управления, цепи… Всё это нужно знать. В профессии вижу себя всё выше, и выше, и выше! Дальше хочу попробовать перейти в начальники смены полностью, там, если повезёт, начальником цеха стать, заместителем директора парка по ремонту и всё выше и выше.  Предела нет! В год 85-летия троллейбуса желаю процветания Горэлектротрансу, больше нового подвижного состава, больше персонала хорошего, знающего и понимающего технику, желающего изучать её в дальнейшем. И не останавливаться на достигнутом!»

Ян Худенко,

слесарь по ремонту подвижного состава Троллейбусного парка № 2

 

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