ЛюдиТрудаГЭТ. Ольга Фёдорова. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«В парке я работаю 23 года: 10 лет кондуктором, 10 лет диспетчером, 2,5 года кладовщиком. Троллейбус за это время изменился, много нового подвижного состава пришло, приятно за этим наблюдать. Раньше холодные были троллейбусы, сейчас тёплые, приятно заходить. Летом – кондиционеры. В год 85-летия троллейбуса пожелаю, чтобы побольше было троллейбусов, хороших водителей. Коллегам пожелаю спокойной работы, а пассажирам – чтобы было удобно ездить на нашем транспорте, чтобы меньше они стояли на остановках».

Ольга Фёдорова,

кладовщик Троллейбусного парка № 1

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