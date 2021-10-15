ЛюдиТрудаГЭТ. Денис Кондряков. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«Работаю в парке уже больше двух лет, слежу за тем, чтобы у тех, кто обслуживает подвижной состав, работал инструмент, чтобы у них не было простоя из-за неисправности каких-то механизмов. Работа нравится! Надеюсь, что троллейбусы останутся, потому что прикольный вид транспорта. По городу когда катаешься, намного интереснее, нежели на автобусе ездить. Мне вообще троллейбусы нравятся с детства! Тем более новые машины симпатичные, интересные, плавные. Не такие шумные стали. В нашем парке тоже всё преображается: много капитального ремонта происходит, новый инструмент закупают, оборудование. Намного проще, намного легче работать, не надо искать запчасти, в разобранном состоянии держать машину неизвестное количество времени. А так на ТО осмотрел, смазал, подкрутил, проверил – и всё!»

Денис Кондряков,

слесарь-ремонтник Троллейбусного парка № 3

Следить за историями современных тружеников в социальных сетях можно по хэштегу #ЛюдиТрудаГЭТ

ВКонтакте | Facebook | Twitter | Telegram | Я.Дзен | Одноклассники | Instagram