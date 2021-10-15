«Петербургские магистрали»: номер газеты к юбилею троллейбуса

Октябрьский выпуск корпоративной газеты посвящён 85-летию петербургского троллейбуса. Любимый транспорт поздравляют губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководство транспортного блока, работники предприятия и сами пассажиры. И, конечно, не обходится без юбилейного подарка. Его подготовил Музей городского электрического транспорта, который специально к праздничной дате завершил реставрацию ретромодели ЯТБ-2. Теперь новый экспонат примет участие в программе празднования.

Музей городского электрического транспорта расширяет экспозицию. К юбилею завершилась реставрация ярославского троллейбуса ЯТБ-2 1938 года. Таких машин больше не сохранилось нигде в мире. Увидеть новинку музея можно будет уже в ближайшие дни, 23 октября ЯТБ-2 в составе колонны троллейбусных раритетов проедет по Невскому проспекту.

Сколько троллейбусов работает в Петербурге и сколько пассажиров они перевозят ежедневно, какая длина маршрутной и контактной сети, откуда взялось прозвище «ЗиУ-мяу» и где Виктор Цой задумал песню «Троллейбус» - ответы на эти и другие вопросы можно узнать в специальном выпуске.

85-летию троллейбуса «Петербургские магистрали» посвятили праздничную серию проекта #ЛюдиТрудаГЭТ. Труженики троллейбусного движения рассказывают о любви к своей работе и поздравляют любимый транспорт. К ним присоединяются благодарные пассажиры. Один из них, капитан I ранга в отставке Никита Поздняков, даже написал «Оду петербургскому троллейбусу». Стихотворение можно не только прочитать, но и…посмотреть, используя QR-код на 4-й полосе!

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