ЛюдиТрудаГЭТ. Александр Шуралёв. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«Я устроился в Горэлектротранс в 2019 году. Попал сюда чисто случайно: ехал на троллейбусе, увидел объявление. В детстве, когда занимался футболом, постоянно ездил на 50-м маршруте в «Смену» на Бутлерова. Доезжал до конечной, пересаживался на трамвай. Увидел объявление, думаю, надо попробовать, в детстве мне нравились троллейбусы. Маленький сидел, играл: типа я водитель троллейбуса. Обучился, понравилось, устроился, работаю. Самые приятные моменты смены - это когда пассажиры выходят из троллейбуса, и чуть ли не к кабине подходят, благодарят: за то, что ты либо очень близко подъехал, либо удобно встал для того, чтобы люди вышли. Настроение поднимается после этого! Частенько такое бывает. Я думаю, троллейбус процветать будет. Надо ещё больше контактной сети делать, открывать новые маршруты, делать больше троллейбусов, и всё будет хорошо. Никуда он не уйдёт!»

Александр Шуралёв,

водитель Троллейбусного парка № 6

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