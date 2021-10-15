ЛюдиТрудаГЭТ. Галина Семенович-Семенчук. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«В профессию я попала почти 14 лет назад, совершенно случайно. Просто смотрела, как водители ездят по улицам нашего города, и тоже очень захотелось. Такие они все были красивые, ладненькие, казалось тогда, что это так просто, и почему я не смогу так? И вот как-то решила одним днём, хотя на хорошей работе работала. Просто одним днём решила и пришла. Начинала учеником водителя троллейбуса, а потом перешла на ученика водителя трамвая».



«Любовь в нашей профессии должна быть обязательно! Потому что если не будет любви к профессии, то водитель отработает положенный срок и уйдёт. Эта любовь может возникнуть только уже во время самостоятельной работы. Пока человек сам на себе это не испытает, любовь будет «виртуальная». Я всегда любуюсь своими ребятами на линии. Если со мной идут родственники, друзья, обязательно говорю: поехал мой ученик. Потому что меня разрывает от гордости, сразу настроение поднимается. Однажды один водитель красиво вписался в поворот, я это увидела, и своим, кто шёл рядом, сказала: это мой ученик, посмотрите, как красиво повернул! Молодцы они у нас, конечно!»



Галина Семенович-Семенчук,

преподаватель Учебно-курсового комбината Горэлектротранса

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