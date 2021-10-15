С 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдёт Всероссийская перепись населения

Двенадцатая в истории России перепись населения пройдёт в принципиально новом цифровом формате. Наряду с привлечением к работе переписчиков появится возможность ответить на вопросы электронного переписного листа на портале «Госуслуги».

В связи с пандемией срок проведения Всероссийской переписи населения 2020 года был перенесен на октябрь 2021 года. В этих условиях особые надежды Росстат возлагает на новый – цифровой – способ сбора данных.

В ходе предстоящей переписи жители России смогут переписаться самостоятельно на портале Госуслуг, в том числе в отделениях МФЦ.

Каждый участник Интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой и QR-код. После передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги.

Параллельно с Интернет-переписью будет проводиться опрос населения переписчиками. Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами с электронными переписными листами, вопросы которых совпадают с онлайн-опросниками. Бумажные формы переписных листов могут применяться как резервный способ сбора информации.

Для проверки полноты охвата населения переписью переписчики могут проверять QR-коды подтверждения участия в переписи у тех, кто переписался самостоятельно онлайн.

Среди преимуществ, которые дает внедрение Интернет-переписи: более полный охват переписью труднодоступных групп населения и повышение качества данных переписи в целом. Сохранение других вариантов учёта населения объясняется тем, что перепись населения должна проходить в удобном формате для всех жителей России.

Предстоящая перепись является частью глобальной Всемирной переписи населения раунда 2020 года. По данным ООН, в этот период переписи населения пройдут в 80 странах мира.

Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году. За прошедшие годы в стране произошло около 100 миллионов демографических событий (рождений, смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства). Перепись поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником расширенных знаний о структуре российского общества.

Перепись пройдёт на всей территории страны. Основной акцент будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на портале «Госуслуги», возможности самостоятельно пройти перепись на гостевых компьютерах в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также использовании переписчиками планшетов с электронными переписными листами.

Бланки переписных листов на бумажной основе будут использоваться только в исключительных случаях. Благодаря нововведениям процесс переписи станет более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится. Росстат уже отработал новый формат сбора сведений о населении в ходе пробной переписи населения 2018 года.

Любой житель страны, имеющий стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Участие в переписи населения». При этом электронный переписной лист можно заполнить не только на себя, но и на членов своего домохозяйства. Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как у переписчиков, с всплывающими подсказками и пояснениями, благодаря которым будет удобнее заполнять электронный переписной лист. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, который необходимо назвать переписчику. Как отмечалось выше, самостоятельно пройти интернет-перепись можно будет и в МФЦ на гостевых компьютерах.

Одновременно, перепись пройдет и в традиционной форме: переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа специальных переписных участков, куда могут обратиться люди, по разным причинам не желающие пускать переписчиков в свои квартиры.

Участие в переписи населения – дело добровольное. В России нет никаких наказаний за уклонение от участия в переписи, в отличие от многих зарубежных стран. Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких документов. При этом опрашиваемый может не отвечать на тот или иной вопрос переписи по собственным соображениям.

Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает с цифрами, ей не нужны персональные данные конкретных людей. Поэтому в программе переписи нет вопросов о размере доходов, только о видах источников средств к существованию (например, работал по найму, самозанятость, пенсия, стипендия).

Перечень сведений о населении, собираемых при переписи, утвержден Федеральным законом «О Всероссийской переписи населения», а формы бланков переписного листа – Правительством Российской Федерации. Содержание вопросов электронных и бумажных переписных листов полностью идентично. Бланки переписных листов печатаются на русском языке. Переписные документы будут также переведены на 4 иностранных языка и 6 языков народов России.

При переписи используются три формы бланков переписных листов. Переписной лист формы «Л» является основным и содержит 23 вопроса: о родственных отношениях в семье, поле, возрасте, месте рождения, состоянии в браке, рождаемости, гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, образовании, занятости, источниках средств к существованию, миграции. Переписной лист формы «Л» заполняется на каждого человека, постоянно проживающего на территории России (включая малолетних детей). Сведения о жилищных и санитарно-гигиенических условиях жизни населения вносятся в переписной лист формы «П», а для опроса лиц, временно находящихся в стране, используется переписной лист формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам формы «Л», переписчик попросит перечислить всех, кто постоянно проживает в домохозяйстве или временно находится в нём на момент учета населения. Однако в переписной лист переписчик перенесет только номер каждого члена домохозяйства. Список проживающих нужен для того, чтобы не переписать кого-то дважды или, напротив, не пропустить кого-то.

Для корректности анализа и отслеживания тенденций необходимо сохранять преемственность вопросов с анкетами предыдущих переписей. Поэтому традиционные вопросы (пол, дата рождения, гражданство, родной язык, национальность и т.д.) из переписи в перепись не меняются. Однако переписные листы должны отражать современные информационные потребности, и в форме «Л» предстоящей переписи появился ряд нововведений.

Для получения объемной, подробной картины трудовой деятельности населения в вопросе об источниках средств к существованию включены варианты ответа «заработная плата», «предпринимательский доход, самозанятость», «производство товаров для собственного использования».

Также обновился блок вопросов о занятости и безработице. В целях изучения маятниковой и трудовой миграции вопрос «Где находилась ваша основная работа?» стал более подробным. Кроме того, появился вопрос о прежнем месте жительства, который позволяет учитывать не только активную миграцию за последнее время, но и в предыдущие десятилетия.

Во время переписи переписчики будут спрашивать не только о владении русским и другими языками, но и об их использовании в повседневной жизни. Из-за принятых поправок в законодательстве произошли изменения в блоке вопросов об образовании. Например, добавлен вариант ответа «дошкольное образование», а вариант ответа «среднее профессиональное образование» имеет подпункты «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена».

Переписи – это единственный достоверный источник данных о численности, национальном составе, уровне образования, состоянии в браке, источниках средств к существованию населения страны, числе и составе домохозяйств, их жилищных условиях.

Данные переписи населения используются Минфином России и органами исполнительной власти при формировании бюджетов всех уровней. Информация о социально-демографических и экономических характеристиках населения позволяет проводить мониторинг реализации всех программ развития нашего общества.

Активное участие во Всероссийской переписи населения жителей страны позволит не только получить точные цифры о численности населения, его размещении на территории России и национальном составе, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах России, городах и селах.

Подробнее о Всероссийской переписи населения на официальном сайте.