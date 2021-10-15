ЛюдиТрудаГЭТ. Валерий Горячев. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«В 90-е я пришёл на предприятие учеником, работал 20 лет водителем, потом начальником маршрута, экипировщиком, распределителем работ. Работа водителя - это здорово! Я на 22-м маршруте работал. Едешь по Невскому, подъезжаешь к Малой Морской, там сразу перспектива Адмиралтейства, поворачиваешь на Малую Морскую, подъезжаешь к Исаакиевскому собору, поворот на Конногвардейский – вот этот место самое красивое. Дальше видишь памятник Петру…Я всегда в Новый год утром работал. 1-го числа, в 4.30 выезжаешь из парка, везёшь людей, которые едут из гостей. Они достают из сумок мандарины, конфеты, все тебя поздравляют… Хорошо!»

«Почему Петербург называют троллейбусной столицей России? Посмотрите, сколько у нас парков троллейбусных! И слава богу, что берегут это. Транспорт он красивый – вон какой! И пусть живёт. Коллегам – удачи на дорогах, нам тоже удачи в парках, чтобы всё было, запчасти к троллейбусу. А троллейбусу – совершенствоваться! Чтобы поудобнее было, и водителю в кабине, и пассажиру».

Валерий Горячев,

распределитель работ Троллейбусного парка № 2

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