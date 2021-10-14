ЛюдиТрудаГЭТ. Ольга Петрова. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:





«Если кондуктор в хорошем расположении духа, улыбается, то пассажир, который не очень довольный, посмотрит, и скажет: ой, вы такая довольная, счастливая, и мне тоже улыбаться хочется! Тем более если кондуктор сумочку поможет занести, выйти-войти, пассажиру приятно от этого. Хотя случаи всякие бывают, на всех не угодишь. Что касается троллейбусов, то без них никуда, честное слово! Троллейбусы не должны убирать из Санкт-Петербурга, они должны быть у нас, должны быть всегда и везде! Я бы пожелала долгих лет работы, процветания, чтобы троллейбусы и трамваи никогда не утратили силу своей работоспособности, потому что трамвай, троллейбус – это Санкт-Петербург. Коллегам – здоровья, терпения, а пассажирам – хорошего настроения!»

Ольга Петрова,

кондуктор Троллейбусного парка № 6

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