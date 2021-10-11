#ЛюдиТрудаГЭТ. Сергей Чикинёв. К 85-летию троллейбуса

13 октября 2021

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса: 
 

«За 3 года моей работы троллейбусное хозяйство прямо-таки скачок совершило! Вы сами видите, вот у нас ещё стоят старенькие, потрёпанные машины, а вот тут – уже совсем другой уровень! Давайте возьмём даже кондиционеры в салонах. Помимо видеонаблюдения и всего остального. Телевизоры, медиа, информация...  Петербургскому троллейбусу желаю успехов, развития, ждём новых машин!»

Сергей Чикинёв,

слесарь по ремонту электрооборудования Троллейбусного парка № 2

 

 

Следить за историями современных тружеников в социальных сетях можно по хэштегу #ЛюдиТрудаГЭТ
ВКонтакте | Facebook | Twitter | Telegram | Я.Дзен | Одноклассники | Instagram

 



 




 

Предыдущая новость
Следующая новость
Пресс-службаНовости«Петербургские магистрали»СМИ о насАнонсы предстоящих мероприятийСпецпроекты
Последние новости
Вакансии