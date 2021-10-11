ЛюдиТрудаГЭТ. Сергей Чикинёв. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«За 3 года моей работы троллейбусное хозяйство прямо-таки скачок совершило! Вы сами видите, вот у нас ещё стоят старенькие, потрёпанные машины, а вот тут – уже совсем другой уровень! Давайте возьмём даже кондиционеры в салонах. Помимо видеонаблюдения и всего остального. Телевизоры, медиа, информация... Петербургскому троллейбусу желаю успехов, развития, ждём новых машин!»

Сергей Чикинёв,

слесарь по ремонту электрооборудования Троллейбусного парка № 2

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