ЛюдиТрудаГЭТ. Олег Остапенко. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«У пассажиров к троллейбусу хорошее отношение! Когда троллейбус подъезжает, они поздороваются глазами, руками что-то показывают при входе или выходе, особенно дети, где-то улыбнутся. Видно, что люди рады, что подъехал троллейбус, а не маршрутка. Петербург – это троллейбусная столица России, потому что администрация города и предприятия развивает этот вид транспорта. В год 85-летия пожелаю троллейбусу развиваться теми же темпами, наращивать их. Коллегам - хорошей работы, а пассажирам - хорошей дороги!»

Олег Остапенко,

водитель Троллейбусного парка № 1,

победитель городского конкурса профессионального мастерства

«Лучший водитель троллейбуса-2021»

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