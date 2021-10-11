ЛюдиТрудаГЭТ. Татьяна Ёлкина. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«Когда я пришла в 93-м году, подвижной состав, конечно, был очень старый. Ни запчастей, ничего не было. Водители сами его чинили как могли. А сейчас очень много новых троллейбусов. И комфортные, и комфортабельные, и технически очень высокого класса, красивые. И с каждым годом их всё лучше и лучше выпускают. Я считаю, что без троллейбуса в городе нормального сообщения не будет, потому что большая часть петербуржцев пользуется электрическим транспортом. Хотелось бы, чтобы троллейбус мог в любом месте проехать, и чтобы большей частью у троллейбуса была выделенная полоса, чтобы пассажиры могли с комфортом пользоваться этим транспортом и не стояли в пробках. Хочу пожелать, чтобы троллейбус и предприятие существовали ещё столько же лет и развивались!»

Татьяна Ёлкина,

диспетчер Троллейбусного парка № 6

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