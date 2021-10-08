ЛюдиТрудаГЭТ. Денис Кузьмин. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«Я пришёл в Горэлектротранс, потому что с детства нравилось заниматься электрооборудованием, в принципе любым – что осветительным, что силовым. Работаю на предприятии с конца 2012 года Троллейбусы становятся тише, быстрее, комфортнее. Как для обслуживания, что я вижу с профессиональной точки зрения, так и для пассажиров, поскольку я тоже на них езжу. Стабильно идёт постоянная модернизация, улучшение, замена старых компонентов на новые. Надеюсь, что троллейбусы останутся, и будут только улучшаться».

Денис Кузьмин,

электромонтёр Троллейбусного парка № 1

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