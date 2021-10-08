ЛюдиТрудаГЭТ. Галина Соколова. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«Когда я впервые села за руль, для меня это было просто…сказка! Счастье испытала настоящее! Мне очень нравилось! Нравилось тем, что люди все улыбались, правда, работа была тяжёлая, троллейбусы были так забиты, что дверь было не закрыть. Но очень хороший был коллектив водителей, нас было 650 человек. Была взаимовыручка. Когда я девчонкой пришла работать на троллейбус, мне водители делали буквально всё. И угольные вкладыши меняли, и помогали принимать троллейбус. В общем, я шла на работу как на праздник».



«Я работала по 22-му маршруту, он у нас считался комсомольско-молодёжным, спереди троллейбуса был нарисован комсомольский значок. Там 10 ребят было, и я, первая девушка. Все молодые, красивые. Платили нам так же, как и на других маршрутах, только больше было требований, которые мы должны были неукоснительно выполнять: чтобы не было нарушений трудовой дисциплины, должны были следить за тем, чтобы у троллейбусов, у нас самих всегда был опрятный вид. Очень интересно было работать по Невскому. Когда ехала на ЗиУ-9, автобусы с иностранцами рядом на перекрёстке вставали, и все они смотрели, кивали, улыбались, махали руками. А я сидела очень серьёзная, потому что нужно было быть серьёзной за рулём».





«Троллейбусы стали комфортные, красивые. Утром придёшь на выпуск, по необходимости выйдешь из диспетчерской, и знаете… Ощущение праздника! Троллейбусы все чистые, намытые. Водители все в форме, опрятные. И вот троллейбусы один за другим выезжают на Невский. Смотришь – и гордость берёт за наш троллейбус!»



«Хочу пожелать, чтобы троллейбус никогда не исчез, чтобы он был всегда! И был всегда в отличном состоянии. Вот этого очень хочется. Коллективу – здоровья, успехов в работе, счастья в личной жизни, и чтобы они радовались, что у них есть такая работа – наш троллейбус!»





Галина Соколова,

диспетчер Троллейбусного парка № 3



Следить за историями современных тружеников в социальных сетях можно по хэштегу #ЛюдиТрудаГЭТ

ВКонтакте | Facebook | Twitter | Telegram | Я.Дзен | Одноклассники | Instagram





