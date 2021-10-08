ЛюдиТрудаГЭТ. Анатолий Тесленко. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:

«Много появилось новых машин. Конечно, небо и земля по сравнению с тем, что было раньше! Разница в комфорте пассажиров, перевозок, в обслуживании. Сейчас можно всё продиагностировать из компьютера, не надо лезть под машину, искать, где утечка воздуха или ещё что-то. Это намного проще, когда больше электроники! Она сама диагностируется, выдаёт ошибку какую-то, её можно исправить заранее, не доводить до каких-то более серьёзных поломок, чем на предыдущих машинах. Нам поступает много запчастей, хорошего профессионального инструмента. Троллейбусу желаю продолжать в том же духе, усовершенствоваться, предприятию - покупать новые машины».

Анатолий Тесленко,

слесарь по ремонту подвижного состава Троллейбусного парка № 2

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