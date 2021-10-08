ЛюдиТрудаГЭТ. Елена Артюхова. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:





«Я думаю, что отношение к троллейбусу в городе очень изменилось. Много очень приходит благодарностей за наш труд, за наши троллейбусы, за качественное обслуживание, за работу кондукторского состава, водителей. И мы прикладываем все усилия, чтобы троллейбус был комфортнее. Открываем новые маршруты, обслуживаем новые районы. Хочется, чтобы троллейбусы в будущем были более красивые, более обтекаемые – хочется красивого транспорта, и я надеюсь, что так и будет. Я за свою работу, за свой вид транспорта – двумя руками!»



Елена Артюхова,

заместитель начальника отдела эксплуатации Троллейбусного парка № 1

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