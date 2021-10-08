Комитет по развитию туризма формирует Единый календарь событий Санкт‑Петербурга на 2022 год

Единый календарь событий Санкт‑Петербурга — уникальное издание, объединяющее информацию о событиях, проводимых в Санкт‑Петербурге по различным тематическим направлениям. Концепция Единого календаря событий была разработана Комитетом по развитию туризма Санкт‑Петербурга.

Ознакомиться с электронной версией Календаря на текущий год можно по ссылке.

Комитет начиная с 15 сентября принимает заявки на включение событий в Единый календарь Санкт‑Петербурга на 2022 год.

Приём заявок продлится до 15 октября 2021 года включительно.

Требования для подачи заявки на включение события в Единый календарь:

Заявка на включение событий в Единый календарь Санкт‑Петербурга направляется заявителями в Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга по следующим адресам электронной почты: ecalendar.spb@ispb.info, info@krt.gov.spb.ruне позднее срока приема заявок. Представление сведений Заявки о событии или событиях, проведение которых планируется в Санкт‑Петербурге, осуществляется по форме № 1. К Заявке в обязательном порядке должны быть приложены изображения, иллюстрирующие, по мнению заявителя, предлагаемые события. Изображения принимаются в электронном виде в одном из следующих форматов: jpeg, tiff, psd, bmp, png с разрешением не менее 1500 пикселей по высоте в горизонтальной ориентации. Наименование файла с изображением должно соответствовать наименованию события. В случае предоставления нескольких файлов с изображениями, относящимися к одному событию, каждый файл должен быть пронумерован в соответствии с порядком и количеством изображений. Заявка подается в Комитет в печатном виде в форматах MS Word и PDF с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом Заявителя, по форме № 2.

В сопроводительном письме в обязательном порядке указывается следующая информация:

- наличие исключительных или иных прав у заявителя на использование результатов интеллектуальной деятельности, представляемых им в качестве материалов и информации, анонсирующих событие;

- сведения об организаторе события (наименование организатора события с указанием организационно-правовой формы согласно учредительным документам, ФИО (полностью без сокращений), должность, контактный телефон и адрес электронной почты ответственного лица;

- сведения о периодичности и устойчивости проведения события (проводится впервые, если не впервые – сколько раз проведено, проводится один раз в год, проводится один раз в два года и т.д.);

- описание в свободной форме значимости события для развития туризма в Санкт‑Петербурге;

- адрес электронной почты Заявителя (для ведения официальной переписки). Заявка, содержащая информацию о событии, проведение которого планируется в Санкт‑Петербурге не менее чем во второй раз, может быть направлена Заявителем как предложение, претендующее на включение в раздел «ТОП – 20» Единого календаря событий Санкт‑Петербурга.

В случае принятия Заявителем решения о направлении информации о событии в качестве предложения для включения в раздел «ТОП – 20» Заявителю необходимо в своей заявке поставить соответствующую отметку в столбце «Предложение о включении события в раздел «ТОП – 20» Единого календаря событий Санкт‑Петербурга» и приложить к письму информацию по форме № 3.

С формой заявки, сопроводительного письма и информационного письма о включении в ТОП-20 можно ознакомиться по ссылке, начиная с даты начала приема заявок.

Основные разделы Единого календаря событий Санкт‑Петербурга:

ТОП –20

Фестивали и праздники

Выставки Петербурга

Петербург – детям

Деловой Петербург

Спортивный Петербург

Городская жизнь

Перечень ТОП-20 самых ярких и привлекательных для туристов и горожан событий Санкт‑Петербурга будет определен после получения всей информации путем голосования экспертов.