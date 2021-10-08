ЛюдиТрудаГЭТ. Валерий Балов. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«Работа мне нравится, потому что вот из таких болванок я делаю красивые детали. Это тоже художество! Я как художник, только по металлу. Как кузнец в своём деле, как фрезеровщик, как любой человек. Сейчас нам очень много поступает новых трамваев, новых троллейбусов. Чувствуется, что меняется подвижной состав. И он более безопасен, более быстр, более комфортен, он низкопольный. Санкт-Петербург является городом возрастных людей. И поэтому, конечно, вот эти три ступеньки, чтобы подняться в салон, были очень тяжелы. А сейчас всё делается для людей. Также нам дают новые станки, в чём мы нуждались».



Валерий Балов,

токарь Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка.





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