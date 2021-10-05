Горэлектротранс завершил объезд производств перед масштабной закупкой подвижного состава

В петербургском Горэлектротрансе начинается контрактация на закупку подвижного состава в рамках реализации масштабной 8-летней программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее». Программа предполагает полное обновление подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ в едином комплексе. В преддверии закупок представители предприятия во главе с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным ознакомились с мощностями крупнейших производителей электротранспорта и некоторых комплектующих.

В ходе поездок состоялись переговоры с руководством производственных предприятий, также специалисты Горэлектротранса более детально изучили производства и модельный ряд выпускаемой продукции, технические особенности подвижного состава разных производителей.

В том числе, заводы презентовали передовые технологии, применяемые на производствах, - рассказал директор Горэлектротранса Денис Минкин:

«Такие производители, например, как «Уралтрансмаш» или «УКВЗ» помимо выпуска техники специального назначения большое внимание уделяют гражданской продукции, очень важной для нашей транспортной отрасли, а именно - трамваям».

В целом в программу объезда вошли фактически все предприятия-производители городского электротранспорта и некоторые производители комплектующих: ООО «ПК ТС» (производственные площадки в Твери), «Транс-Альфа» (Вологда), ЗАО «Штадлер Минск» (Минск), ОАО «МАЗ» (Минск), ОАО «УКХ «БКМ» (Минск), АО «Уралтрансмаш» (Екатеринбург»), ООО «Уральские локомотивы» (Свердловская область), ПАО «КАМАЗ» (Набережные Челны), ООО «ЦФ КАМА» (Набережные Челны), ПАО «НЕФАЗ» (Нефтекамск), АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (Усть-Катав).

Техническое задание на закупку подвижного состава разрабатывается в Горэлектротрансе таким образом, чтобы получить подвижной состав, востребованный и актуальный через 10 лет, а также обладающий ресурсом для последующей модернизации. Например, в составе закупаемой в ближайшее время техники предполагается наличие элементов различных систем помощи водителю и систем диагностики подвижного состава.

Отдельным направлением переговоров в ходе объезда производителей стала тема изготовления современных, технологичных трамваев, внешне стилизованных под любимые ретромодели. Эти вагоны планируется эксплуатировать для работы в историческом центре Санкт-Петербурга, а их технической особенностью является способность прохождения криволинейного участка пути радиусом 14 метров. В настоящее время с производителями прорабатывается экстерьер и интерьер данного подвижного состава. Проект под рабочим названием «RetroFuture 24» по разработке современного трамвая в ретростиле включён в серию проектов, составляющих программу стратегического развития Горэлектротранса.