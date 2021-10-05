Трамвай №7 поехал по Гранитной улице к метро «Ладожская»

С 6 октября маршрут трамвая №7 продлен от конечной станции «Малая Охта» на 1,3 км и теперь заканчивается у Ладожского вокзала. В предыдущем варианте трасса маршрута, соединяющая Невский район с центром города, проходила через станции метро оранжевой и зеленой веток: «Улица Дыбенко», «Ломоносовская», «Пл.Александра Невского», «Новочеркасская».

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Трамвай №7 поехал по новым трамвайным путям на Гранитной улице и повез пассажиров к метро «Ладожская». Для разворота трамваев около «Ладожской» Горэлектротранс уложил специальный трамвайный съезд, который используется для разворота трамваев при отсутствии трамвайного кольца. На маршруте задействованы двухкабинные вагоны. В конце маршрута водитель переходит в другую кабину, перестраивается на другие пути и начинает движение в обратном направлении.

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков в сопровождении первого заместителя директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Игоря Лакеева проехал по новому участку маршрута №7 на трамвае. Глава комтранса рассказал о предстоящем закрытии на ремонт станции метро «Ладожская» и о следующем этапе обустройства здесь трамвайной инфраструктуры:

«В этом году мы завершили разворотную стрелку, чтобы запустить сюда трамвай, у которого две кабины. Это позволило обеспечить необходимый уровень комфорта пассажирам и жителям Гранитной для того чтобы трамвай 7-го маршрута мог доходить до метро Ладожская. Сейчас на маршруте работает 18 трамваев, 6 из которых – двухкабинные. В следующем году на этом месте будет реализована пересадочная платформа, которая позволит комфортнее переходить с трамвая «Чижик» к трамваю №7. Получится небольшой пересадочный узел», - отметил Кирилл Поляков.

Напомним, что трасса трамвайного маршрута №7 уже продлевалась в 2020 году. Тогда трамваи поехали через Мост Александра Невского к конечной станции «Малая Охта». Теперь конечной точкой маршрута будет станция метро «Ладожская».

Маршрут трамвая №7 (с 6 октября): от конечной станции «Р. Оккервиль» по ул. Дыбенко, Дальневосточному пр., Народной ул., Володарскому мосту, пр. Обуховской Обороны, Синопской наб., Херсонской ул., Амбарной ул., мосту Александра Невского, Заневскому пр., Новочеркасскому пр., Гранитной ул. до конечной станции «Ст. метро «Ладожская».