День учителя в Учебно-курсовом комбинате

5 октября преподаватели Учебно-курсового комбината петербургского Горэлектротранса принимают поздравления с Днём учителя. В этом году УКК встречает профессиональный праздник педагогов в новом качестве корпоративного учебного центра. Список учебных программ расширен, и теперь помимо профессии водителя здесь можно обучиться или повысить квалификацию по ряду рабочих специальностей, востребованных в Горэлектротрансе. По случаю Дня учителя о своих педагогах, давших путёвку в отрасль ГЭТ, вспоминают начинающие и уже состоявшиеся профессионалы Горэлектротранса.

Алексей Кривелёв, водитель Троллейбусного парка № 1.

«Преподаватели, у которых мне повезло учиться, с первых минут определяют в своих учениках: водитель это или не водитель. Всё, что было ими сказано – на чём я буду ездить, как буду относиться к работе - всё спустя 3 года самостоятельной работы сбылось. Они говорили, что я буду целеустремлён и добросовестен - так и получилось. Я люблю свою работу! Первый преподаватель, к которому я проникся сразу, с первого дня - кстати, это его прогнозы и сбылись – это Невинский Дмитрий Валерьевич, он сейчас работает в Службе безопасности движения. Он был первым преподавателем на нашем первом уроке. Работникам Учебного комбината желаю продолжать делать своё дело, что бы ни случилось. Это действительно хорошее дело, они дают очень много хорошего и полезного. Если грамотно этому учиться, запоминать, что озвучивает преподаватель, это всегда поможет на трассе. Мне это помогло не раз!»

Аурика Чеботару, водитель Трамвайного парка № 5.

«Когда вспоминаю учёбу, то в первую очередь я вспоминаю нашего волшебного куратора, нашу прекрасную дружную группу и наших замечательных преподавателей. Куратор Надежда Александровна Тюрина – это лидер, наставник и руководитель, «три в одном». Где надо – строго скажет, где надо – подойдёт, успокоит, направит. Лидер с большой буквы! Преподавателей вспоминаю с огромной благодарностью! Все вроде и строгие, но отзывчивые, всегда придут тебе на помощь. Каждый внёс свою толику, вложил своё зерно в нас, поэтому даже не могу кого-то конкретно назвать. Но самый любимый преподаватель был Евгений Борисович Костяков, основной его предмет - по Правилам дорожного движения. Душевно подходил, объяснял. Мы все благодаря ему практически без сучка, без задоринки сдавали ПДД, в том числе в ГАИ. Я бы хотела пожелать всем преподавателям больше позитива, молодости, общения с учениками, а главное – чтобы на всех хватало терпения. Лично я вспоминаю обучение в УКК с нежностью и любовью. Поначалу в процессе обучения, может быть, где-то что-то не нравится – всё-таки ты уже взрослый, а тут опять нужно быть студентом, со всей строгостью, но сейчас у меня настолько нежные воспоминания, что иногда даже появляется желание вернуться».

Андрей Вихров, начальник отдела эксплуатации Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка (по троллейбусу)

«Могу сказать, что преподаватели Учебно-курсового комбината объясняли всё своим ученикам доходчиво и достойно, порой с присущим им юмором. К Марии Константиновне Евтушенко всегда приходил на занятия с большим удовольствием. Она преподносила материал интересно, иногда в шутливой форме, чтобы нам было легче освоить те или иные знания. Мария Константиновна сама по себе человек позитивный, поэтому произвела на меня самое положительное впечатление. Также приятные воспоминания остались от уроков Дмитрия Валерьевича Невинского – серьёзный преподаватель, который всю информацию буквально раскладывал по полочкам. Конечно, мы все поначалу задавали глупые вопросы, но знания в наши головы «вбивали» чуть ли не как в школах в коммунистические времена – за это отдельная благодарность. Хотя перед экзаменами всё равно переживали, я лично с волнением справлялся с переменным успехом. Сложнее всего мне было сдавать устройство троллейбуса, электрические схемы, а проще всего – ПДД. Всем преподавателям УКК я хочу пожелать терпения, потому что балбесов среди нас тоже хватает, хотя каждый думает, что он самый лучший. А ученикам советую внимать каждому слову педагогов, старательно грызть гранит науки – и всё у вас непременно получится».

Сергей Березин, водитель трамвая Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка

«Во время обучения в УКК я убедился, что программа продумана таким образом, чтобы человек во время её прохождения получил максимально полные знания. Из преподавателей хочу выделить Скрибутунову Марину Геннадьевну, она вела сразу несколько дисциплин - «Механическое оборудование», «Электрооборудование», «Охрану труда». Очень хорошо всё объясняла, к ней можно было подойти во внеурочное время и получить консультацию, если что-то непонятно. Марина Геннадьевна всегда была готова ответить на вопросы, помочь разобраться, посоветовать хорошую литературу. Всегда вспоминаю её как отзывчивого преподавателя. По её предметам у меня всегда были хорошие оценки. ПДД у нас вёл Костяков Евгений Борисович – он сам бывший инспектор ГАИ, объяснял всё отлично. И до сих пор мы с ним хорошо общаемся, когда встречаю его в парке. Я думаю, для преподавателя главное – знание предмета, опыт и терпение. Учитель в первую очередь должен быть хорошим психологом, чтобы найти подход к разным ученикам. Уметь проявлять и строгость, и дружелюбие, чтобы его и боялись, и уважали. Своим бывшим преподавателям я в первую очередь желаю здоровья, потому что работа у них стрессовая – таких, как мы учить нелегко: многие из нас не сидели за партой последние 10, а то и 15 лет, а потому и нам самим воспринимать такой объём информации сложно. Но все наши учителя со своей задачей прекрасно справляются. Желаю им также хороших учеников и высоких зарплат».

Добавим, в этом году Учебно-курсовой комбинат встречает День учителя не просто в качестве структурного подразделения ГЭТ, в котором готовят водителей трамвая и троллейбуса, а как корпоративный учебный центр. Список получаемых в комбинате профессий пополнился рядом рабочих специальностей. При этом обучение позволяет не только получить квалификацию, но и гарантированно трудоустроиться в Горэлектротранс. Развитие УКК – это часть проекта «Кадры-24» в составе серии проектов, составляющих программу стратегического развития предприятия. Цель проекта «Кадры-24» - подготовка кадров и обучение новым квалификациям сотрудников предприятия в соответствии со стратегией и перспективами ГЭТ.

На верхнем фото: Мария Евтушенко, начальник сектора производственного обучения и повышения квалификации Учебно-курсового комбината в тренажёре трамвая