«Петербургские магистрали»: вышел в свет сентябрьский номер газеты

В преддверии 85-летнего юбилея петербургского троллейбуса многие материалы выпуска посвящены одному из самых любимых видов транспорта петербуржцев. Ещё одна важная тема: подготовка Горэлектротранса к масштабному обновлению предприятия. Много интересного узнают для себя любители спорта и просто активного образа жизни.

В Петербурге готовятся встречать 85-летие троллейбуса. 23 октября в центре города состоится большой троллейбусный праздник. После ретропарада на площади Островского будет работать троллейбусная выставка с концертной программой.

К юбилею троллейбуса «Петербургские магистрали» подготовили праздничную серию проекта #ЛюдиТрудаГЭТ. Среди героев проекта - работники Троллейбусного парка № 3, отметившего 21 сентября свой 56-й день рождения. В сентябрьском выпуске «ПМ» они рассказывают о любимом транспорте и своей работе.

«Трамвай с интеллектом» представили на прошедшем в Горэлектротрансе заседании Научно-технического совета Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта. Участники НТС увидели ролики натурных испытаний вагона, оснащённого системой обеспечения активной безопасности с применением искусственного интеллекта.

«Носороги» подняли «Богатыря»: в Василеостровском трамвайном парке прошёл конкурс профессионального мастерства Аварийно-восстановительной службы. Впервые для конкурса задействовали не односекционный трамвай, а двухсекционный 20-метровый вагон «Богатырь».

Игроков хоккейного клуба СКА привез в Ледовый дворец на матч с «Амуром» троллейбус с увеличенным автономным ходом. Акция, призванная привлечь внимание к экологически чистому транспорту, прошла в преддверии Всемирного дня без автомобиля.

Ознакомиться с этими и другими материалами номера, а также скачать новый выпуск можно на сайте в разделе «Пресс-служба».