Донорская акция Молодёжного совета Горэлектротранса стала городской

Ежегодная благотворительная акция «Помоги детям, стань донором!» состоялась в Троллейбусном парке № 1, куда приехала выездная бригада Городской станции переливания крови. В этом году акция вышла на новый уровень – к транспортникам присоединились студенты Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и Академии транспортных технологий.

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Участие в донорской акции приняли работники Троллейбусного парка № 1, 1-го, 5-го и 8-го трамвайных парков, а также Управления. Поддержать инициативу впервые пришли студенты учебных заведений, сотрудничающие с Молодёжным советом Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс».

«Летом наши ребята из Молодёжного инновационного комплекса «Cerebrum» посещали Горэлектротранс по приглашению директора Дениса Минкина, и познакомились с представителями Молодёжного совета предприятия. Тогда нас и пригласили поучаствовать в акции, - рассказала аспирант Университета МЧС Валерия Борисова. – Лично у меня донорский опыт уже есть: я волонтёр Городской станции переливания крови. Я просто осознаю, что моя кровь может помочь другому человеку, пусть даже это не экстремальная ситуация. Кровь нужна всегда! И если я могу помочь, то что меня должно останавливать?»

«Узнав от нашего куратора, что будет такая акция Молодёжного совета Горэлектротранса, мы сразу согласились помочь, я считаю, что это правильно, - поделился студент Академии транспортных технологий Иван Трифонов. - Я сдавал кровь в первый раз и мне понравилось. Думал, что будет какое-то ухудшение самочувствия, а оказалось, что всё наоборот: голова не кружится, чувствую себя хорошо. Я бы попробовал и дальше. Если кому-то это будет помогать, то я всегда за!»

В общей сложности участие в донорской акции приняли 29 человек, сдавших 14 литров крови. Денежную компенсацию Молодёжный совет традиционно направит в благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей» - на оплату лекарств и медикаментов для детей, больных онкологией.

Впервые Молодёжный совет провёл акцию «Помоги детям, стань донором!» в 2014 году. В этом году она проходит уже во второй раз, в сентябре её приурочили к 114-й годовщине со дня рождения петербургского трамвая.