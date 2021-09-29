Вице-губернатор Максим Соколов поздравил петербургский трамвай с днём рождения

29 сентября 2021 года исполнилось 114 лет петербургскому трамваю. Дата не круглая, но важная, ведь трамвай считается самым любимым видом транспорта петербуржцев. Возможно ещё и потому, что изобретен трамвай был именно в нашем городе.

Вице-губернатор Максим Соколов, курирующий в Правительстве Санкт-Петербурга транспортный блок, в своём поздравлении назвал трамвай самым народным и доступным общественным транспортом.



«В этот день, в 1907 году, из ворот Василеостровского парка вышел первый пассажирский электрический трамвай. Поэтому-то трамвай и называют исконно петербургским видом транспорта: ему отдают предпочтение пассажиры, ему посвящают свою жизнь профессионалы», - отметил Максим Соколов.



Петербургский Горэлектротранс поздравляет всех своих пассажиров со 114-летием трамвая, а также передает добрые пожелания вице-губернатору Максиму Соколову, который празднует день рождения в один день с трамваем.