Горэлектротранс ознакомился с трамвайной продукцией «Уралтрансмаша»

Делегация петербургского Горэлектротранса под руководством директора предприятия Дениса Минкина посетила производственные площадки в Екатеринбурге и области. С рабочим визитом петербуржцы побывали на производстве ООО «Уральские локомотивы» и АО «Уралтрансмаш». Объезд предприятий-производителей организован в преддверии обновления подвижного состава согласно программе развития Горэлектротранса.

В уральской командировке делегацию Горэлектротранса в составе директора Дениса Минкина, начальника Службы подвижного состава Сергея Бельченко и начальника Производственно-технического отдела СПС Павла Полякова интересовали производственные мощности и модельный ряд выпускаемой продукции предприятий. В частности, с представителями АО «Уралтрансмаш» обсуждались планы завода по участию в конкурсных процедурах по закупке подвижного состава для Горэлектротранса. Также «Уралтрансмаш» провёл подробную презентацию своей новой техники и трамвайных вагонов, произведённых для Нижнего Новгорода.

«Покупка новых трамваев – это очень сложная коммерческая и технологическая задача, - отметил директор СПБ ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. - В этой связи мы хотим посмотреть возможности всех российских заводов: как с точки зрения технического облика выпускаемых трамваев и троллейбусов, так и с точки зрения загрузки их стапелей. С тем, чтобы с учётом нашего огромного заказа синхронизировать эти выпуски и сделать их по времени исполнимыми как для ГЭТ, так и для российской промышленности».

В петербургском Горэлектротрансе в ближайшее время начинается процесс контрактации на закупку подвижного состава в рамках реализации масштабной 8-летней программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее». Программа предполагает полное обновление подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ в едином комплексе. Техническое задание на закупку составляется таким образом, чтобы получить подвижной состав, который будет актуальным через 15 лет. Например, в составе закупаемой в ближайшее время техники предполагается наличие элементов автопилотирования.