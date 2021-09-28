Информация Комитета по транспорту

В целях улучшения информирования жителей Санкт-Петербурга об актуальных событиях транспортной отрасли, изменениях маршрутной сети, а также оперативных новостях, связанных с работой общественного транспорта Санкт-Петербурга, Комитетом по транспорту разработаны стикеры, содержащие QR-коды и обеспечивающие быстрый переход к одному из официальных источников информации - телеграм-каналу "Начальник транспортного цеха", а также транспортному боту, позволяющему пассажиру оперативно узнавать об изменениях движения городского общественного транспорта.