Электробус с динамической зарядкой привёз игроков СКА на матч в Ледовый дворец

Петербургский Горэлектротранс и хоккейный клуб СКА провели совместную акцию, направленную на популяризацию экологически чистого транспорта и здорового образа жизни. Перед матчем регулярного чемпионата с хабаровским «Амуром» «Хоккейный город СКА» и Ледовый дворец связал «спортивный» маршрут троллейбуса. Акция «Чисто хоккей» прошла в преддверии Всемирного дня без автомобиля, который отмечается 22 сентября в рамках Европейской недели мобильности.

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21 сентября игроки основного состава СКА прибыли в Ледовый дворец на электробусе с динамической зарядкой (ТУАХ). Возможности автономного хода позволили проследовать от учебно-тренировочной базы клуба непосредственно до спортивной арены на проспекте Пятилеток, 1 – прямо из троллейбуса хоккеисты отправились на матч с хабаровчанами. Инновационная машина продемонстрировала таким образом один из главных тезисов международной акции - устойчивую мобильность. Заодно Горэлектротранс и СКА напомнили болельщикам о здоровом образе жизни, органичными элементами которого являются спорт и экологически чистый транспорт.

«Экология, здоровый образ жизни и спорт гармонично связаны друг с другом, поэтому петербургский Горэлектротранс с удовольствием поддержал акцию СКА, призвавшего пользоваться экологически чистым транспортом, - рассказал директор Троллейбусного парка № 2 Артём Григорьев. - Отмечу также, что у нашего предприятия уже был опыт сотрудничества в области спортивной жизни города. В 2016 году нападающий «Зенита» Артём Дзюба в рамках благотворительной акции «Давай-давай» поработал кондуктором на трамвае 3-го маршрута. В том же году свой голос “подарил” троллейбусу на 80-летний юбилей известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов, озвучивший объявления на центральных маршрутах. Символично, что нынешняя акция тоже прошла в преддверии юбилея: 85-летия петербургского троллейбуса, которое будет отмечаться 21 октября».

Спецрейс на экологически чистом транспорте принёс петербургской команде удачу: СКА выиграл у «Амура» со счётом 5:1. Горэлектротранс желает нашим хоккеистам и болельщикам дальнейших ледовых побед!

СПРАВКА:

Экологически чистый транспорт на матчи СКА в Ледовом дворце

Маршрут троллейбуса № 43 (ТУАХ): от к/ст «Река Оккервиль» на автономном ходу по ул. Дыбенко, пр. Большевиков, ул. Коллонтай (Ледовый дворец), Клочкову пер., пр. Пятилеток, Российскому пр. (обратно: по Российскому пр., пр. Пятилеток, пр. Большевиков (Ледовый дворец), Российскому путепроводу, далее под контактной сетью троллейбуса – по Индустриальному пр., ш. Революции, пр. Металлистов, Кондратьевскому пр., Минеральной ул., Арсенальной ул., ул. Комсомола, пл. Ленина до к/ст «Боткинская улица».

Помимо троллейбуса 43-го маршрута, на котором работают машины с увеличенным автономным ходом, до Ледового дворца можно доехать на «классических» троллейбусах №№ 28, 33, а также на трамваях №№ 10, 27, 65, А.

В Петербурге развита крупнейшая в России маршрутная сеть ТУАХ из 9 линий: №№ 2, 17, 18, 23, 32, 41, 43, 46, 47. В течение 2018 года в Приморском районе на период ремонта трамвайных путей на пр. Авиаконструкторов работал временный маршрут ТУАХ № 12. Сегодня каждый пятый городской троллейбус – это электробус с динамической зарядкой, которых в парке предприятия насчитывается 160 единиц.