Троллейбусы № 23 поехали до станции метро «Старая Деревня»

Петербургский Горэлектротранс завершил второй этап оптимизации троллейбусного маршрута № 23. На первом этапе маршрут был продлён от улицы Шаврова до Арцеуловской аллеи, а с 21 сентября троллейбусы с увеличенным автономным ходом без подсоединения к контактной сети следуют до станции метро «Старая Деревня». В целях улучшения транспортного обслуживания жителей Приморского района увеличена протяжённость маршрута и количество подвижного состава на линии.

Маршрут троллейбуса № 23 продлевается второй раз менее, чем за две недели. 10 сентября электробусы с динамической зарядкой (троллейбусы с увеличенным автономным ходом, сокращённо: ТУАХ) начали ходить до Арцеуловской аллеи. На нехватку общественного транспорта ранее жаловались жители квартала «Чистое небо». По многочисленным просьбам горожан первым делом трассу «нарастили» со стороны Комендантского проспекта, от улицы Шаврова. Сейчас дошла очередь до улицы Оптиков.

С 21 сентября маршрут продлевается ещё на семь остановок от Туристской улицы до станции метро «Старая Деревня» - в общей сложности это участок длиной 3,3 километра. Таким образом, общая протяжённость линии теперь составит 13,35 километров. Для сравнения: в начале сентября она составляла 7,4 км. Количество подвижного состава вырастет с 17 до 25 единиц. В часы пик инновационные троллейбусы будут ходить через каждые 8-9 минут. Интервал движения во внепиковое время составит 13-15 минут.

Трасса троллейбуса № 23 с 21 сентября: от конечной станции «ст. метро "Старая Деревня"» по Торфяной дороге, ул. Оптиков, Шуваловскому пр., Богатырскому пр., Гаккелевской ул., Комендантской пл., Комендантскому пр. до конечной станции «Арцеуловская аллея».

Напомним, в 2017 году маршрут № 23 стал первым в Петербурге, на который вышли электробусы с динамической зарядкой. После запуска нового подвижного состава на линии пассажиропоток сразу увеличился в 10 раз. На сегодняшний день Петербург является лидером в стране по эксплуатации ТУАХ, город называют троллейбусной столицей России и даже Европы. В перспективе – открытие новых и продление действующих маршрутов.