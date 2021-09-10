Научно-технический совет МАП ГЭТ обсудил в Петербурге внедрение активных и пассивных систем безопасности трамвая

14 сентября в петербургском Горэлектротрансе состоялось очередное заседание Научно-технического совета Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта. Заседание прошло под председательством президента МАП ГЭТ, директора СПб ГУП «Горэлектротранс», д.т.н. профессора Дениса Минкина с участием предприятий-перевозчиков, представителей науки и производителей подвижного состава (БКМ, «Синара», Усть-Катавский вагоностроительный завод, ООО «ПК Транспортные системы»).

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С основным докладом выступила генеральный директор «Cognitive Robotics» Ольга Ускова, о разработанной в компании системе обеспечения активной безопасности трамвая с применением искусственного интеллекта Cognitive Train Pilot. Основные элементы системы: радар собственной разработки (как альтернатива лидару, дальность действия 150 метров), сенсоры (дальность действия 150 метров) и мультизадачные нейронные сети. По словам Ольги Усковой, данная технология была представлена на Восточном экономическом форуме и уже прошла испытания на улично-дорожной сети Москвы и Шанхая. Участникам НТС были продемонстрированы ролики натурных испытаний. «Трамваю открываются способности видеть, понимать, действовать автономно», - заключили представители компании.

Советник директора СПб ГУП «Горэлектротранс» - начальник службы технической политики Сергей Китаев отметил, что система обеспечения активной безопасности должна быть рассмотрена для применения на новом подвижном составе, и что Горэлектротранс располагает тремя полигонами, где могли бы проходить испытания и сертификации новейших разработок подобных систем (в Трамвайном парке № 7, ПТО «Шаврова» и на Сызранской улице, где расположен троллейбусный полигон).

Заместитель директора по развитию продукта ООО «ПК Транспортные системы» Сергей Иванов поделился с участниками Научно-технического совета опытом внедрения средств пассивной безопасности для трамвая. Такой системой, в частности, оснащены новые вагоны «Витязь-Ленинград», вышедшие на линию в Петербурге весной нынешнего года. Это первый в России трамвайный вагон, кузов которого выполнен из алюминия. Сергей Иванов подробно рассказал о конструкции так называемой «жертвенной части» вагона, которая принимает на себя основной удар в случае ДТП, обеспечивая максимальную защиту пассажиров в салоне и самого вагона.

«Этой осенью мы начинаем процесс контрактации на закупку подвижного состава, - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. - Совершенно очевидно, что, обновляясь, особенно в части трамвая, мы должны заглядывать в будущее. То есть, учитывать не только наши сегодняшние возможности и требования, но и завтрашние. На мой взгляд, система активной безопасности, система поддержки принятия решений для водителя в не очень отдалённом будущем будет плавно перерастать в беспилотные решения. На сегодня эти решения уже обсуждаются нашими коллегами в Петербурге, мы тоже активно сотрудничаем по поводу автопилота, в частности, с Ростехнологиями и Cognitive Technologies».

Напомним, Научно-технический совет Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта был создан на базе НТС петербургского Горэлектротранса по инициативе Дениса Минкина. Одна из основных задач НТС: координация деятельности между эксплуатирующими организациями и предприятиями промышленности в целях интенсивного инновационного развития. Среди членов совета - представители предприятий-перевозчиков, производителей подвижного состава, бортовых систем, систем энергетики, телемеханики, управления, путевого хозяйства, науки и высшей школы.