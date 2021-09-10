Трамвай с портретом Александра Невского украсил маршрут № 3

Необычный трамвай появился в Петербурге к 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. Вагон с обликом небесного покровителя города с 14 сентября выйдет на маршрут № 3 в рамках совместного проекта Горэлектротранса, Комитета по печати и взаимодействию со СМИ и издания «Петербургский дневник».

Вагон ЛМ-68-М с портретом великого полководца презентовали сегодня журналистам в Музее городского электрического транспорта. На борт трамвая нанесён собирательный образ Александра Невского. При создании оформления за основу был взят облик исторического персонажа из знаменитого советского фильма 1938 года режиссёра Сергея Эйзенштейна. Однако художники постарались придать портрету более современный вид.

«Трамвай с ликом Александра Невского не случайно будет курсировать именно по 3-му маршруту, как одному из самых популярных, - пояснил директор Трамвайного марка № 3 Артём Михайлов. – Это так называемый “видовой” маршрут, трасса которого проходит по самым красивым местам исторического центра – “Аврора”, Петропавловская крепость, Троицкий мост, Марсово поле, Летний сад, Невский проспект… Мы рады, что наш транспорт способствует привлечению внимания к памятным датам истории, ведь историю надо знать».

Проехать в вагоне с изображением святого покровителя Петербурга пассажиры смогут с 14 сентября, трамвай выйдет на линию уже в пять часов утра.

«Петербург продолжает череду праздничных мероприятий, посвящённых 800-летию Александра Невского. Сегодня выходит в рейс яркий, красочный трамвай с портретом великого князя, который был нарисован художниками «Петербургского дневника», - рассказала заместитель председателя Комитета по печати Марина Мерцалова. – С прошлого года в Петербурге реализуется проект “Прочитай газету в трамвае”. Поэтому все пассажиры, которые поедут по маршруту, смогут взять на стойке выпуск газеты и ознакомиться со свежими новостями».

Уже в свой первый, презентационный рейс яркий вагон привёл внимание горожан. Прокатиться в «историческом» трамвае можно до 6 декабря 2021 года, когда будет отмечаться ещё один День памяти святого благоверного князя Александра Невского.