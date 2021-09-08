Электробусы с динамической зарядкой поехали в квартал «Чистое небо» до Арцеуловской аллеи

Электробусы с динамической зарядкой (профессиональное название троллейбусов с увеличенным автономным ходом или ТУАХ) вышли на обновлённый маршрут № 23. Эта линия в 2017 году стала первым в Петербурге маршрутом с применением технологии автономного хода. Без подсоединения к проводам электробусы с динамической зарядкой проезжают Богатырский и Шуваловский проспекты, не оборудованные троллейбусной контактной сетью. Теперь «автономные» троллейбусы едут до Арцеуловской аллеи в конце Комендантского проспекта – к новому жилому кварталу «Чистое небо».

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Главное преимущество троллейбусов с увеличенным автономным ходом снова подтверждается на практике – без затрат на строительство новой контактной сети экологически чистый транспорт приходит в новые кварталы.

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил, что жители комплекса «Чистое небо» давно обращались с просьбой принять такое решение - по аналогии с троллейбусным маршрутом № 46, который в ноябре 2020 года был продлён по новому участку проспекта Ветеранов.

«Теперь пассажиры получат на этой территории качественное транспортное обслуживание. Поэтому со своей стороны хотим поздравить жителей этих застраиваемых кварталов, в которых проживают и социально незащищённые слои населения, и многодетные семьи, с появлением у них нового экологически чистого транспорта», - подчеркнул Кирилл Поляков.

По просьбам жителей Приморского района троллейбусный маршрут № 23 «нарастили» со стороны Комендантского проспекта. Здесь инновационные троллейбусы будут проезжать на автономном ходу от ул. Шаврова до Арцеуловской аллеи. Суммарно это 4,4 км в оба направления, а в общей сложности трасса выросла с 7,4 км до 11,8 км. Выпуск на маршруте увеличивается с 8 до 17 единиц подвижного состава и сокращается интервал движения.

«Решение о продлении 23-го маршрута мы готовили давно, оно совпадает с нашими представлениями о транспортной работе и с желаниями жителей города», - рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. - «Этому отдалённому району транспорта не хватало, и сегодня мы увидели у пассажиров достаточно много эмоций. В перспективе, примерно в октябре, мы также планируем продлить 23-й маршрут по улице Оптиков до станции метро «Старая Деревня».

Трасса троллейбуса № 23 с 9 сентября: от конечной станции «Арцеуловская аллея»

по Комендантскому пр., Комендантской пл., Гаккелевской ул., Богатырскому пр., Шуваловскому пр. (обратно: по ул. Оптиков, Туристской ул., Богатырскому пр.).

Напомним, что маршрут № 23 был первым маршрутом, на который в 2017 году вышел новый вид транспорта на автономном ходу и без контактной сети поехал к Богатырскому и Шуваловскому проспектам. После начала эксплуатации здесь электробусов с динамической зарядкой и продления трассы пассажиропоток мгновенно вырос в 10 раз. За три года работы маршрутом воспользовались почти 9 млн человек.