«Добрый трамвай» напомнил детям о правилах безопасности и отвёз в музей

Трамвайные парки №№ 3 и 5 совместно с ОГИБДД УМВД РФ по Выборгскому району провели выездной урок безопасности для учащихся 3 класса школы № 76. Занятие состоялось в рамках акции «Внимание, дети!» и проекта «Добрый транспорт», направленного на повышение культуры пользования общественным транспортом и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

На время занятия салон «Доброго трамвая» превратился в учебный класс с привычной школьникам атрибутикой: наглядными пособиями, вопросами и ответами, а также преподавателем, в качестве которого выступила старший инспектор по пропаганде дорожного движения ОГИБДД УМВД РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга Светлана Александрова. В игровой форме детям напомнили об основах ПДД и подарили светоотражающие значки, которые пригодятся ребятам с наступлением осени.

«Добрый трамвай» проследовал с Выборгской стороны в Музей городского электрического транспорта, где выездное занятие по безопасности движения продолжилось уроком истории. Школьники осмотрели старинные трамваи и троллейбусы и узнали о развитии в нашем городе электрического транспорта.

«Такие выездные уроки безопасности очень важны именно после окончания летних школьных каникул, когда дети массово возвращаются на учёбу, - пояснил заместитель начальника Службы безопасности движения Горэлектротранса Павел Наумов. – За время отдыха школьники отвыкли от насыщенного автомобильного движения и подзабыли правила безопасности на дороге и в транспорте. Цель нашей акции – напомнить им об этом. Призываем также автомобилистов проявлять особую бдительность в местах возможного появления детей – вблизи школ, детских садов, спортивных центров. Ребята, привыкшие за лето чувствовать себя вольготно, могут потерять осторожность и внезапно появиться на проезжей части».

Поездка на «Добром трамвае» была организована в рамках соглашения о сотрудничестве, заключённого Горэлектротрансом с ОГИБДД УМВД РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга и предусматривающего проведение совместных профилактических мероприятий. Такие соглашения у предприятия заключены с отделами ГИБДД и других районов города.

Напомним, акция «Внимание, дети!» проходит в Горэлектротрансе с 30 августа по 30 сентября. Линейный персонал предупреждён о необходимости усиления контроля за поведением детей на улицах города и в салоне транспортных средств, плавности вождения и тщательного соблюдения скоростных режимов. Кроме того, водители и кондуктора проходят специальные инструктажи, главная задача которых - обратить внимание на особенности работы после завершения больших школьных каникул.