В 80-ю годовщину начала блокады на Пискарёвском кладбище почтили память ленинградских трамвайщиков

Представители петербургского Горэлектротранса приняли 8 сентября участие в торжественно-траурной церемонии на Пискарёвском мемориальном кладбище. Почтить память своих коллег пришли ветераны предприятия, работники трамвайных и троллейбусных парков, представители Первичной профсоюзной организации, а также студенты Учебно-курсового комбината.

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В ленинградский День памяти и скорби представители Горэлектротранса прошли от Вечного огня к монументу «Мать-Родина», к подножию которого возложили цветы.

«Здесь лежат ленинградцы.

Здесь горожане – мужчины, женщины, дети.

Рядом с ними солдаты-красноармейцы.…

Всею жизнью своею

они защищали тебя, Ленинград…»

Эти слова Ольги Берггольц, высеченные на граните Пискарёвки – в том числе и о трамвайщиках блокадного Ленинграда. Согласно архивным данным, 77 работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ) погибло на рабочих местах. А за все годы войны с предприятия по причине смерти были уволены почти 3 тысячи 200 человек.

От монумента делегация проследовала к Аллее Памяти, где у стелы работникам ТТУЛ состоялся краткий митинг.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин напомнил, что на Пискарёвском кладбище захоронены почти полмиллиона жителей и защитников Ленинграда. «Это можно сравнить с населением современного Вашингтона. Кто-нибудь в этом городе может представить, что весь Вашингтон в течение трёх месяцев “умер от голода”? Не как в кино – Годзилла прибежала или цунами накрыло – а от голода? Он даже не поймёт, о чём разговор. А у нас это было! Не дай им Бог такое испытать. Второй момент – давно ли это было? 80 лет назад. Люди, которые здесь стоят с нами, они старше этого возраста. Это по продолжительности жизнь одного человека, и это было не так давно», - подчеркнул Денис Минкин.

Своими воспоминаниями о блокаде поделились ветераны Горэлектротранса. Кондуктор Трамвайного парка № 1 Валентин Кузьминский рассказал, что начало войны застало его в пионерском лагере под Ленинградом, откуда пришлось срочно возвращаться с мамой на поезде:

«Что особенно запомнилось: резкое торможение, остановка – и над нами на бреющем полёте пролетает самолёт с пауками на крыльях. Все в ужасе выскочили из вагона, побежали в лес, а это оказалось болото. Мама положила нас рядом с сестрой носами в землю и накрыла своим телом, а самолёт в это время всё кружил и кружил над нами. В какой-то момент пилот, видимо, принял решение сбросить бомбы в болото – послышались такие странные звуки, как будто рядом кто-то пробежал в огромных сапогах: чав-чав-чав! Я лежал и наблюдал, как течёт жизнь в траве близко-близко к моим глазам: вот пробежали муравьишки по каким-то своим делам, важно прошествовал паучок, высоко поднимая ноги, вот ползёт, важно переваливаясь, толстый жучок. И я подумал: ах, как жаль мне их, ведь они не знают, что началась война… После этого случая мы решили замаскировать наш поезд, обложили его разными ветками, чтобы он больше был похож на зелёную гусеницу. Дальше мы уже ехали без приключений. А когда вернулись, было темно, работала светомаскировка. И только на разной высоте в небе реяли аэростаты: Ленинград был готов встретить врага».

Ветеран Троллейбусного парка № 1 Нина Фещенко о блокаде знает в основном по словам мамы – когда началась война, девочке было всего три месяца: «Отец мой в первый же день войны с другими мужчинами ушёл на фронт, а нас по распределению отправили в Ивановскую область. В 45-м году отец нас вызвал к себе, и мы вернулись, - вот это я хорошо помню сама. Зимой 1946 года мне было 5 лет, и самым ярким впечатлением для меня был момент, когда на Кондратьевском проспекте от кинотеатра «Гигант» до Арсенальной улицы поставили виселицы, и стали через каждые 20 метров вешать военных преступников - фашистских офицеров».

В завершении церемонии по уже сложившейся традиции заместитель директора предприятия - начальник Управления по персоналу Горэлектротранса Юлия Баранова подарила будущим водителям трамвая и троллейбуса книгу «Фронтовой трамвай», написанную Михаилом Сорокой – начальником ТТУЛ в годы войны. А Денис Минкин в свою очередь посоветовал молодёжи чаще задумываться о событиях истории, которая имеет обыкновение развиваться по спирали. Директор предприятия поручил показывать студентам Учебного комбината в качестве входного занятия документальный фильм «Трамвай идёт на фронт», созданный при поддержке городского правительства и с участием Горэлектротранса. Премьера картины состоялась на киностудии «Ленфильм» в преддверии 79-летия пуска трамвая в блокадном Ленинграде.

Работники Горэлектротранса увидели фильм «Трамвай идёт на фронт» на большом экране