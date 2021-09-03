Раритетные блокадные трамваи вернулись из Новосибирска в Петербург

Два старинных вагона серии ПС («прицепной стальной») были обнаружены за 4 тысячи километров от Петербурга. Летом 2019 года из Новосибирска пришла информация, что в дачных постройках узнали черты известного ленинградского трамвая начала прошлого века. Ранее считалось, что таких вагонов не сохранилось. Теперь прицепные вагоны, которые представляют собой часть трамвайного поезда, вернулись в город, где были построены и служили пассажирам в годы блокады.

В преддверии 80-летия начала блокады трамваи военных лет снова в Петербурге. Перевозку вагонов из Новосибирска организовала «ПК Транспортные системы», в структуру которой входит «Невский завод электрического транспорта». Впоследствии раритетные трамваи станут частью экспозиции Музея городского электрического транспорта.

В Горэлектротрансе отмечают, что развитие Музея городского электрического транспорта основывается на двух направлениях. Первое – это развитие и формирование экспозиции, в которой максимально будут представлены различные модели городского электрического транспорта. А второе – это программы по повышению привлекательности музея для школьников, студентов и молодёжи.

«По этим двум направлениям мы идём и, соответственно, прибытие новых экспонатов для нас всегда в радость. «Новосибирские» вагоны представляют интерес, потому что ПС-ки ездили по улицам нашего города, и при наличии таких экспонатов мы сможем составить полноценный трамвайный поезд, характерный для тех времён. Так что будем постепенно восстанавливать эти вагоны. Надеемся привлечь для этого силы молодёжи, в том числе из Дворца творчества юных», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Всего в трамвайном хозяйстве Ленинграда к 1931 году было 335 прицепных трамваев ПС. С 1929 года они выпускались на заводе «Красный Путиловец» (ныне – Кировский завод). В составах поездов с прицепными вагонами трамваи МС («моторный стальной») перевозили миллионы пассажиров. Именно эти трамваи, а также вагоны ЛМ-33 стали основным видом транспорта для ленинградцев в суровые блокадные годы.

Трамвай серии ПС в блокадном Ленинграде

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