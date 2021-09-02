141-летию изобретения трамвая в Петербурге посвятили выставку в «Невской ратуше»

3 сентября 1880 года по улицам Петербурга проехал первый в мире вагон на электрической тяге. Было это в Дегтярном переулке напротив коночного парка. Вагон конки из Рождественского парка и задействовал в своих опытах по запуску трамвая инженер Фёдор Пироцкий. В наши дни имя изобретателя электрического трамвая увековечено в названии сквера в Дегтярном переулке напротив «Невской ратуши». А к 141-летию трамвая здесь открыли выставку картин.

Выставка художественных картин «Изобретателю первого трамвая - Ф.А. Пироцкому посвящается» заработала в начале сентября. Инициаторы выставки приурочили её к Году науки и технологий в России. По задумке организаторов, галерея картин поможет познакомиться с научными достижениями изобретателя первого трамвая в России Фёдора Пироцкого.

Место выставки выбрали неслучайно. Именно здесь, в Дегтярном переулке, в 1880 году произошло рождение нового вида транспорта – трамвая, который был настоящим техническим прорывом того времени и впоследствии стал первым массовым общественным транспортом.

Вход на выставку «Изобретателю первого трамвая - Ф.А. Пироцкому посвящается» свободный. Галерея картин расположена в Дегтярном переулке д.11 на внутренней территории делового квартала «Невская ратуша» до 29 сентября.