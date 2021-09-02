Носороги подняли «Богатыря» на конкурсе АВС

Эмблемой Аварийно-восстановительной службы Горэлектротранса (АВС) служит носорог, что отражает главную задачу подразделения – быстро и уверенно ликвидировать последствия нестандартных ситуаций с тяжеловесным электротранспортом. За это АВС ещё называют «трамвайной скорой». Сегодня свою скорость и слаженность бригады АВС подтверждали на практике – перед зрителями конкурса профессионального мастерства Аварийно-восстановительной службы.

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В финале, который проходил в Василеостровском трамвайном парке, соревновались две команды, которые обошли двух других конкурентов на теоретическом этапе. Во второй, зрелищной, части конкурса демонстрировались действия бригад при гипотетических аварийных ситуациях.

Впервые на конкурсе участники работали не с односекционным трамваем, а с двухсекционным 20-метровым исполином «Богатырь», способным вместить до 200 пассажиров. По легенде конкурса, колёсную пару трамвая заклинило, и вагон требовалось поставить на аварийную тележку, чтобы отбуксировать в парк. Эта работа выполнялась по новым технологическим процессам с использованием новой оснастки для современного подвижного состава.

Специальный автомобиль, оборудованный гидроподъёмником, помогал приподнять почти 30-тонный трамвай, а аварийная бригада – ставила временную тележку. При этом нужно было учесть все требования охраны труда во время аварийных работ при максимальной сохранности подвижного состава и оперативности.

Победила бригада Николая Тарасенко в составе слесарей по ремонту подвижного состава Артёма Бачурина, Евгения Зернова, Михаила Радевича и водителя Антона Самуйлова.

«Каждый месяц мы проводим теоретические и практические занятия в трамвайных парках, узнаём особенности нового подвижного состава, который поступает на предприятие: так же делаем искусственный сход, так же ставим на рельсы, на аварийные тележки. Так что к конкурсу мы были готовы профессионально. Благодаря нашим инженерам по обучению, по охране труда каждый знает, как правильно, быстро, чётко и безопасно это всё выполнять», - рассказал Николай Тарасенко.

Аварийные бригады Горэлектротранса недаром называют «трамвайной скорой»: они получают вызов, оперативно отправляются на место и устраняют проблему. На счету каждое мгновение, ведь от этого зависит стабильность работы общественного транспорта, а зачастую и общая дорожная обстановка на адресе.

Слаженность бригад напоминает работу гоночных механиков: здесь тоже каждый знает порядок действий и свою роль – один расставляет знаки, другой подгоняет машину-«техничку», третий подсоединяет к аварийному трамваю сцепку, четвёртый страхует вагон, когда тот находится в воздухе. Интересно и доступно АВС рассказали о своей работе в 2019 году, присоединившись к всемирному флэшмбу #TetrisChallenge.