Петербургские магистрали»: вышел в свет августовский номер газеты

Новый номер корпоративной газеты уже готовит читателей к главному транспортному событию осени: 85-летию петербургского троллейбуса. Из более далёкого будущего «приехала» и другая тема: облик современных трамваев в ретростиле для работы в историческом центре Санкт-Петербурга.

К 85-летию петербургского троллейбуса «Петербургские магистрали» запускают новую серию проекта #ЛюдиТрудаГЭТ, в котором работники предприятия рассказывают о себе, о своей работе и любимом транспорте.

Подведены итоги VIII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», многие юные художники в своих работах поздравили троллейбус с предстоящим юбилеем.

В редакцию приходят первые эссе на тему «Трамвай из будущего». Интересную работу прислал на конкурс инженер-технолог ПТО Троллейбусного парка № 3 Дмитрий Здрелюк. Повествование ведётся от лица «пассажира будущего». Поделиться в эссе своими мыслями на тему облика трамвая будущего можно через форму обратной связи на сайте или почту редакции: redactor@spbget.ru

Молодёжный совет ППО ГУП «Горэлектротранс» встретился с руководством Учебно-курсового комбината и Управления по персоналу, чтобы подключить активную молодёжь к развитию учебного процесса в связи с расширением учебных программ УКК.

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