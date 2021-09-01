Денис Минкин на встрече со студентами рассказал о перспективах отрасли ГЭТ

Директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин ко Дню знаний встретился со студентами, завершающими летнюю практику на предприятии. Итоги своей работы и планы на будущее обсудили ребята из студенческого отряда монтёров пути «Путеец» Петербургского государственного университета путей сообщения, Факультета среднего профессионального образования Государственного университета аэрокосмического приборостроения, а также Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта и Колледжа метрополитена.

Денис Минкин поинтересовался у молодых людей впечатлениями от летней практики, а также спросил о планах на будущее. Многие из студентов пояснили, что собираются связать свою профессию именно с транспортной отраслью. Директор Горэлектротранса рассказал будущим транспортникам о программе развития предприятия до 2028 года, предполагающей комплексное обновление подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ, и заверил, что Горэлектротранс нуждается в молодых специалистах, способных мыслить креативно и нестандартно.

«Наша система шагает в очень интересное будущее, - подчеркнул Денис Минкин. - Когда вы вернётесь из армии, здесь уже всё изменится. Уже сейчас мы составляем техническое задание таким образом, чтобы иметь подвижной состав, который будет актуальным через 15 лет. Например, в составе закупаемой в ближайшее время техники уже будут серьёзные элементы автопилотирования».

Добавим, 7 студентов из отряда «Путеец» проходили практику на 3-й дистанции Службы пути. Ребята работали в Трамвайном парке № 8, на монтировочной площадке Службы пути на Литовской улице, а также на конечной станции трамвая «Больница им. Мечникова». Молодые люди занимались разборкой и укладкой рельсошпальной решётки, балластировкой и выправкой уложенного пути, укладкой плит покрытия в колею трамвайного пути, укладкой асфальтобетонного покрытия, сборкой монтировочных конструкций и другими профильными работами.

Остальные 5 студентов работали кондукторами в Трамвайных парках №№ 1 и 3, а также в 3-м троллейбусном парке, выполняя функции слесаря-электрика по ремонту электрооборудования. Для ребят из Техникума железнодорожного транспорта практика в 1-м трамвайном продлится до 9 сентября. Руководители этих подразделений, также принимавшие участие в итоговой встрече, отметили, что молодые люди трудились добросовестно, работали без нареканий и выполняли финансовый план.

В завершении встречи Денис Минкин вручил студентам благодарности с занесением в трудовую книжку.