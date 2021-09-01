Кадровые резервисты Горэлектротранса стали студентами

Шесть молодых работников предприятия встречают 1 сентября в новом статусе студентов. Это представители Троллейбусного парка № 1, Трамвайных парков №№ 1 и 3, Службы пути и Учебно-курсового комбината Горэлектротранса. Все они являются участниками кадрового резерва Горэлектротранса, а получение высшего образования было рекомендовано им специальной рабочей группой.

Новоиспечённые студенты будут получать высшее образование в Петербургском государственном университете путей сообщения императора Александра I (по специальностям «Подвижной состав железных дорог» и «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей») и в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (по специальности «Технология транспортных процессов»).

В настоящее время все шесть резервистов имеют среднее профессиональное образование, более высокий образовательный уровень откроет перед ребятами новые карьерные возможности. Так, мастер производственного обучения вождению троллейбуса Учебно-курсового комбината Константин Корытов, ставший студентом ГАСУ, считает, что, работая на предприятии, которое смотрит в будущее, высшее образование нужно получать обязательно, тем более что Горэлектротранс предоставляет такую возможность.

«Я буду обучаться по специальности “Технология транспортных процессов”, - рассказывает Константин. – Во-первых, это важное направление для предприятия, а во-вторых, я уже имею диплом Академии транспортных технологий по этой специальности, поэтому учиться мне будет проще. Получив высшее образование, надеюсь перевестись на более высокую должность и, благодаря набранному опыту, продвигать Горэлектротранс на новый уровень».

Важно, что обучение кадровых резервистов будет проходить заочно, без отрыва от производства, и компенсируется предприятием - в случае успешной учёбы и отсутствия «хвостов».

Напомним, Положение о кадровом резерве Горэлектротранса призвано оперативно сформировать соответствующий пул специалистов, не только обладающих компетенциями, но и готовых расти профессионально. Для каждого резервиста формируется индивидуальный план развития, включающий стажировку в ОСП, при необходимости поступление в вуз на профильную специальность, повышение квалификации, участие в заседаниях Научно-технического совета, семинарах, форумах. Для того, чтобы войти в кадровый резерв, необходимо подать личное заявление непосредственному руководителю или в Управление по персоналу.