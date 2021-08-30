Молодёжь ГЭТ подключилась к развитию Учебного комбината Горэлектротранса

В канун нового учебного года члены Молодёжного совета Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» встретились с руководством Учебно-курсового комбината и Управления по персоналу, чтобы подключить активную молодёжь к развитию учебного процесса. Как уже сообщалось ранее, теперь в комбинате можно обучиться не только на водителя трамвая или троллейбуса: список получаемых профессий пополнился рядом рабочих специальностей. Молодёжный совет тоже подготовит предложения по образовательным программам, которые были бы востребованы среди молодёжи Горэлектротранса.

Заместитель директора предприятия - начальник Управления по персоналу СПб ГУП «Горэлектротранс» Юлия Баранова рассказала представителям Молодёжного совета, что развитие Учебно-курсового комбината – это часть важного проекта «Кадры-24» со сроком реализации до 2024 года, являющегося одним из многих проектов, составляющих программу стратегического развития Горэлектротранса. Его цель - подготовка кадров и обучение новым квалификациям сотрудников предприятия в соответствии со стратегией и перспективами ГЭТ. В связи с расширением функционала Учебный комбинат теперь позиционируется не просто как структурное подразделение, а как образовательное учреждение, корпоративный учебный центр.

Директор УКК Виктория Толстикова рассказала, по каким специальностям теперь можно обучиться и повысить квалификацию в комбинате. Это слесарь по ремонту подвижного состава; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; монтёр пути; токарь; столяр строительный; маляр строительный. Также стартовали новые программы по переподготовке диспетчеров наземного электрического транспорта и в области транспортной безопасности. Специалисты УКК готовят ещё один новый курс – по совершенствованию профессионального мастерства водителей ГЭТ в нестандартных ситуациях. Важно, что обучение позволяет не только получить квалификацию, но и гарантированно трудоустроиться в ГЭТ.

Представители Молодёжного совета пообещали провести работу в своих коллективах, чтобы максимально довести информацию о новых возможностях до своих коллег, а также выразили заинтересованность в дополнительных обучающих программах на базе УКК. Например, в различных тренингах, в том числе психологических, в программах по менеджменту, в которые могли бы быть вовлечены офисные работники ГЭТ. Сотрудники Учебного комбината заверили, что если на подобные программы и тренинги поступит техническое задание, то эту заявку обсудят на предприятии, согласуют с соответствующими ведомствами и внедрят. Ещё одно направление взаимодействия УКК и Молодёжного совета - совершенствование материально-технической базы с помощью активных и неравнодушных работников.

На встрече с Молодёжным советом определили алгоритм дальнейшего взаимодействия, чтобы заинтересованные стороны обменивались пожеланиями и предложениями, связанными с учебным процессом в УКК.