«Внимание, дети!» Петербургский Горэлектротранс готовится к началу учебного года

В преддверии 1 сентября в петербургском Горэлектротрансе стартовала серия мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и профилактику детского травматизма. Водители и кондуктора трамваев и троллейбусов проходят специальные инструктажи в рамках акции «Внимание, дети!» Главная задача – обратить внимание на особенности работы после завершения больших школьных каникул.

Линейный персонал ГЭТ предупреждён о необходимости усиления контроля за поведением детей на улицах города и в салоне транспортных средств, плавности вождения и тщательности в соблюдении скоростных режимов. Особое внимание – на проезд пешеходных переходов, мест возможного появления детей на проезжей части (например, у школ и заведений дополнительного образования), участков в зоне действия предупреждающего дорожного знака «Дети». Каждый маршрут городского электрического транспорта имеет подробную карту, на которой обозначены такие точки.

Кроме того, сотрудники предприятия весь сентябрь будут анализировать организацию дорожного движения вблизи мест скопления детей. Горэлектротранс обратит внимание на состояние дорожной разметки в зоне пешеходных переходов и посадочных площадок, их уровень освещённости, исправность дорожных знаков и светофорных постов. В случае выявления недостатков будут инициированы обращения в профильные организации и ведомства.