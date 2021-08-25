Подковы и рельсы: петербургской конке – 158 лет

Если бы не конка, не было бы привычного каждому трамвая. На исходе лета 1863 года по улицам имперского Санкт-Петербурга побежали первые экипажи конки: заработала первая русская конно-железная дорога. Пару десятилетий спустя военный инженер Фёдор Пироцкий провёл свои легендарные эксперименты по электрификации коночных вагонов, что дало толчок развитию первого по-настоящему массового общественного транспорта – трамвая.

Конно-железная дорога в городе на Неве существовала более полувека – до революционного 1917-го. Развитая маршрутная сеть, невысокая стоимость проезда, демократичность – всё это позволило стремительно завоевать популярность среди пассажиров. Открывшиеся в 1863 году три маршрута проходили в центре города: по Невскому проспекту, с Васильевского острова до Адмиралтейства, с Невского до Никольского рынка. За полвека работы коночных экипажей число обслуживаемых маршрутов выросло до нескольких десятков, а сама конка стала главным городским общественным транспортом. Причём, укоренилась настолько, что некоторое время не позволяла запустить трамвай по улицам Петербурга – города, где электрический трамвай собственно и был изобретён.

В наши дни конка, ласково прозванная «бабушкой трамвая», иногда напоминает о себе современникам. Хотя за столетие изменился не только общественный транспорт, но и сами лошадки. Так, в XXI веке нелегко оказалось найти тяжеловозов, способных сдвинуть по рельсам коночный вагон-реплику №114 из Музея городского электрического транспорта. Поэтому готовиться к 150-летию конки в 2013 году пришлось заранее и начинать с экспериментального заезда по внутренней территории одной из служб Горэлектротранса. И только со второй попытки нашлись лошади, способные тянуть вагон весом почти в пять тонн. Это были Ника и Буян из конюшни на Лиговском проспекте, в чьём роду были тяжеловозы. Так что в юбилейный год стук подков запряжённых в вагон лошадей все же зазвучал на Кронверкском проспекте, где проходил праздник.

Конкурс детских рисунков 2021.

Победитель в номинации «Лошадиная сила» - Степанов Артём, 6 лет, "Путешествие трамвая в прошлое" Конкурс детских рисунков 2018.

II место - Фомина Ксения - "Конка на Стрелке Васильевского острова"

Память о конно-железной дороге Санкт-Петербурга закрепилась на уровне поколений. Участники всех восьми конкурсов детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» неизменно возвращаются к истории и изображают конку. Например, в 2021 году один из победителей конкурса Артём Степанов в своей работе напомнил о «генетическом коде» трамвая, наделив его лошадиными чертами.