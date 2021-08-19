Приглашаем за сувенирами участников VIII конкурса рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

Дорогие участники VIII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», а также родители и творческие руководители! Петербургский Горэлектротранс и Музей городского электрического транспорта благодарят вас за участие в конкурсе рисунков-2021, посвященном 85-летию петербургского троллейбуса! Ваши рисунки украсили эту знаменательную дату!

Желаем вам приятных воспоминаний о летних каникулах, удачного учебного года и новых творческих успехов! Надеемся на скорую встречу с вами на конкурсе-2022!

В связи с нестандартной санитарно-эпидемиологической обстановкой подача работ проходила в режиме онлайн, подведение итогов — в очно-заочной форме, а выдача призов организована в отдельном порядке.

! Приглашаем вас за грамотами и сувенирами участников VIII конкурса в часы работы Музея ГЭТ (В.О., Средний пр., 77): со среды по воскресенье, с 10 до 17 часов. Забрать сувениры участников можно будет с 28 августа. Контактный телефон Музея ГЭТ: 244-18-20 доб. 4909. Пожалуйста, не забывайте средства индивидуальной защиты (гигиенические маски), использование СИЗ строго обязательно!

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