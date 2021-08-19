Участники VIII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» поздравили троллейбус с 85-летием

25 августа в Музее городского электрического транспорта подвели итоги VIII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». В этом году он был приурочен к 85-летию петербургского троллейбуса. Конкурс стартовал 1 июня, в Международный день защиты детей. Два месяца дети рисовали любимый городской электрический транспорт. В этом году финал конкурса прошел в очно-заочном формате. Итоги подвели накануне нового учебного года.

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Авторы 20 лидирующих рисунков получили подарки из рук вице-губернатора Максима Соколова, курирующего в правительстве Петербурга транспортный блок. Он отметил яркие и необычные работы всех участников конкурса детских рисунков: ребята рисовали любимые маршруты и истории, которые с ними связаны, фантастические сюжеты с участием электротранспорта и даже свою будущую работу. Тема конкурса «85 историй городского троллейбуса» позволила вдоволь пофантазировать юным художникам и изобразить прошлое, настоящее или будущее электротранспорта.

«Хочу ещё раз поблагодарить всех участников конкурса детских рисунков, их родителей и педагогов за творческие идеи и любовь к городскому электротранспорту. Ваши работы показали, что многие из вас знают историю петербургского трамвая и троллейбуса. Некоторые из вас в своих работах смотрели в будущее и даже запускали подвижной состав в космос. Желаю вам в новом учебном году новых побед, здоровья и новых знаний!», - сказал вице-губернатор Санкт‑Петербурга Максим Соколов.

А сами победители конкурса оставили на память для Максима Соколова автографы на своих рисунках. Альбом с подписанными рисунками от имени ребят вручил вице-губернатору исполняющий обязанности директора Горэлектротранса Игорь Лакеев.

Теперь яркие работы победителей будут радовать жителей города и пассажиров. В центре города появится праздничный троллейбус, украшенный рисунками, как поздравительными открытками. Задача «поздравительного» троллейбуса – создавать хорошее настроение и настраивать петербуржцев на троллейбусный праздник к 85-летию троллейбуса, который запланирован на конец октября.

За восемь с половиной десятилетий стильные и энергичные троллейбусы стали надёжными спутниками и помощниками для жителей города, перевозящим около полумиллиона человек в сутки. К своему нынешнему юбилею петербургский троллейбус подходит с завидными результатами. Так, за последние 4 года в Петербурге развита крупнейшая в России маршрутная сеть нового вида транспорта – троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Сейчас они обслуживают уже 9 маршрутов. Благодаря современному развитию троллейбусного движения в 2019 году международные эксперты назвали Петербург достойным статуса троллейбусной столицы Европы.

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