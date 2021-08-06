Чат-боты помогут с экскурсией в Музее городского электрического транспорта

Музей городского электрического транспорта присоединился к проекту «Большая музейная прогулка». С 14 августа по 30 сентября посетители уникальной коллекции трамваев и троллейбусов города на Неве могут пообщаться с виртуальным экскурсоводом.

Игровой путеводитель по музею активируется, если начать разговор с чат-ботом Чижиком в сообщениях к страницам «Большой прогулки» в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook. Экскурсия начинается, если написать: «Идём гулять!». Интерактивный путеводитель чат-бота Чижика в Музее городского электрического транспорта проходит по маршруту «Звуки и краски» и рассчитан на детей 9-12 лет. Во время прохождения маршрута можно будет увидеть конку, макеты первого и ледового трамваев, порассуждать над функционалом грузового трамвая ГМу, зайти в самые красивые трамваи из коллекции Музея ГЭТ: ленинградские трамваи МС-1 и ЛМ-57. А после можно отправиться гулять вместе с Чижиком в другой музей. Например, доехать на трамвае №6 до Музея хлеба!

Подробнее – на сайте Музея городского электрического транспорта