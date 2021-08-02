ГИБДД помогла Горэлектротрансу установить виновника падения кондуктора

Отдел ГИБДД по Фрунзенскому району помог петербургскому Горэлектротрансу установить нарушителя ПДД, чьи резкие маневры привели к травме кондуктора, находящегося на рабочем месте. ДТП произошло, когда троллейбус двигался по маршруту с пассажирами.

11 июля на пр. Славы, у дома №15, попутно двигающийся легковой автомобиль белого цвета совершил резкое перестроение со второй полосы для поворота направо перед троллейбусом. Водитель электротранспорта резко затормозил, чтобы избежать столкновения. В результате кондуктор, находящаяся в салоне троллейбуса, упала, получила травму спины и закрытый перелом ноги. Водитель легковушки с места происшествия скрылся.

В результате происшествия отделом ГИБДД УМВД РФ по Фрунзенскому району было возбуждено дело об административном правонарушении. Службой транспортной безопасности петербургского Горэлектротранса были проведены оперативные мероприятия по взаимодействию с дорожной полицией и нарушитель был установлен. В данный момент проводятся следственные действия.

За оперативное расследование, проявленный профессионализм, организованность и готовность к слаженному взаимодействию директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин выразил благодарность заместителю начальника ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга Амиру Шамхалову. Однозначна позиция Горэлектротранса: наших людей обижать нельзя!