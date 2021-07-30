Эксперты бережливого производства осваивают новые инструменты развития

В рамках программы развития производственной системы Горэлектротранса на базе Троллейбусного парка № 3 продолжила обучение новая группа экспертов бережливого производства - представителей различных парков, подразделений и служб. Примечательно, что «выковка» специалистов будет проходить в кузнице.

Будущие «агенты перемен» изучают стандартизацию работы, картирование потока создания ценности (VSM), осваивают технологию штурм-прорывов. В ходе обучения специалисты узнают, какие инструменты анализа можно использовать при оптимизации производственных процессов. Для улучшения производственной культуры (наведение порядка по системе 5С) выбран слесарно-механический цех и кузница.

Второй этап обучения будущих специалистов тоже проводится силами сотрудников корпоративного офиса. Уже в октябре, после защиты своих проектов улучшений, 20 экспертов смогут в полной мере включиться в бережливое движение ГЭТ.

«Экспертами становятся люди, у которых внутренняя потребность в совершенствовании становится основной мотивацией, кто хочет, чтобы работа не ограничивалась каждодневным выполнением должностных обязанностей, а давала возможность применить свой творческий потенциал», - пояснил тренер-эксперт Константин Тычинин.

Добавим, что обучиться бережливому производству может каждый желающий: для этого достаточно направить заявку в свободной форме в Службу технической политики ведущему специалисту – эксперту в области бережливого производства Величко Александру Ивановичу.